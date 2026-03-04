Campus scolastico di Cervinara il Commissario Prefettizio chiarisce i vincoli PNRR | la demolizione non è una scelta politica

Il Commissario Prefettizio di Cervinara ha spiegato i limiti imposti dai fondi PNRR riguardo al progetto del nuovo Campus scolastico. In particolare, ha precisato che la demolizione dell’edificio esistente non rappresenta una decisione politica, ma è soggetta a vincoli tecnici e normativi. La comunicazione è stata diffusa in risposta alle discussioni locali sul possibile intervento di demolizione.

"Progetto Cervinara" prende posizione dopo la relazione del dott. Salvatore Guerra: il finanziamento fu ottenuto anche grazie al punteggio premiale legato alla demolizione degli edifici esistenti. Rinunciare ora rischia di costare caro Cervinara, 4 marzo 2026 – Sul progetto del Campus scolastico di Cervinara parla il Commissario Prefettizio. E quando parla il Commissario, parlano le carte. La relazione del dott. Salvatore Guerra ha riportato al centro del dibattito pubblico i contenuti degli atti amministrativi, ridimensionando settimane di polemiche e ricostruzioni che l'associazione politico-culturale "Progetto Cervinara" — guidata dal coordinatore Ing.