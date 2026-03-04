Campus delle superiori socntro tra Luconi e Catena in Regione

Il campus delle superiori di Tolentino è al centro di un confronto tra l’assessore regionale e il dirigente scolastico durante una seduta del Consiglio regionale. La discussione riguarda questioni legate alla gestione e alle attività del campus, coinvolgendo direttamente le parti interessate. La riunione si è svolta in modo pubblico e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni scolastiche e regionali.

Il campus delle superiori di Tolentino finisce anche in Consiglio regionale. In risposta all'interrogazione del consigliere Pd Leonardo Catena, la consigliera di Fratelli d'Italia Silvia Luconi (nella foto) ha dichiarato: "Chi interroga ha detto in altre occasioni di aver amministrato tanti anni e di conoscere le problematiche della burocrazia e invece oggi sembra ignorare che si tratta di un'opera complessa, di straordinaria rilevanza, con un finanziamento di 32 milioni di euro, che richiede tempi oggettivi sia in termini di reperimento risorse che di avvio del cantiere. Rimango fermamente convinta che su tematiche di questo tipo non si debba fare politica, perché il danno non viene fatto alla maggioranza che governa, ma agli istituti scolastici stessi, con narrazioni di crisi che non li aiutano di certo.