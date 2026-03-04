Campioni scioccati dal defunto vincitore di Molineux

I Wolves hanno ottenuto una vittoria inaspettata contro il Liverpool a Molineux, grazie a un gol segnato nei minuti di recupero. È la seconda vittoria sorprendente in una settimana per la squadra. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 e ha lasciato i giocatori dei Wolves visibilmente emozionati. La squadra si prepara ora per le prossime sfide del campionato.

2026-03-04 00:11:00 Breaking news: I Wolves hanno ottenuto la seconda vittoria shock in una settimana quando un gol nei minuti di recupero ha affondato il Liverpool a Molineux. I campioni hanno dominato per tutta la partita ma non sono riusciti a trovare il tocco decisivo e sono stati puniti da una bella conclusione di Rodrigo Gomes a 12 minuti dalla fine. Mohamed Salah si è poi avventato su un errore difensivo segnando il suo primo gol in Premier League del 2026 e apparentemente mantenendo i Reds a caccia di un piazzamento tra i primi quattro. Ma c’era ancora tempo per Andre per colpire un tiro che deviava oltre Allison al rallentatore. La squadra di Rob Edwards è morta da mesi, ma dopo aver battuto l’Aston Villa venerdì sera è ora a tre punti dal Burnley. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

