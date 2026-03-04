Campania proposta di legge regionale per garantire il medico di base alle persone senza fissa dimora

In Consiglio regionale in Campania è stata presentata una proposta di legge firmata da M5s e Pd che consente ai senzatetto di iscriversi alle ASL e di scegliere un medico di base anche senza aver una residenza ufficiale. La legge mira a eliminare le barriere burocratiche che attualmente impediscono a queste persone di accedere ai servizi sanitari. La discussione sulla proposta è ancora in corso.

In Consiglio regionale una proposta di legge M5s e Pd per permettere ai senzatetto di iscriversi alle ASL e scegliere il medico di base anche senza residenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Napoli, aiuti alle persone senza fissa dimora: sottoscritto il Protocollo in PrefetturaAlla presenza del Prefetto di Napoli, Michele di Bari e del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in prefettura a Napoli è stato sottoscritto tra... Aiuti alle persone senza fissa dimora, sottoscritto Protocollo in PrefetturaTempo di lettura: 3 minutiAlla presenza del Prefetto di Napoli, Michele di Bari e del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in prefettura a Napoli è... Approfondimenti e contenuti su Campania proposta di legge regionale... Temi più discussi: Regione Campania, proposta di legge Cascone, Petracca e Volpe per le Aree Interne; La Giunta ha approvato il Bilancio di previsione 2026/2028; Campania: Legge regionale sulle aree interne; IL BILANCIO DELLA CAMPANIA SLITTA A GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO PER L’APPROVAZIONE IN GIUNTA. Aree interne della Campania: proposta di legge per sviluppo e coesionePetracca, Cascone e Volpe propongono una legge per rigenerare i Comuni delle aree interne della Campania e contrastare lo spopolamento. fremondoweb.com Aree interne Campania: in arrivo una proposta di legge contro lo spopolamento e un fondo da 10 milioniDepositata la proposta di legge per lo sviluppo delle aree interne della Campania. Previsti 10 milioni di euro per sanità, scuole e imprese contro lo spopolamento ... infocilento.it AVVISO PUBBLICO REGIONE CAMPANIA Scuola: anno scolastico 2025/2026, al via il bando "IoStudio" 26/02/2026 - Pubblicato l’Avviso per l'erogazione delle borse di studio "IoStudio" relative all'anno scolastico 2025/2026. L'iniziativa, finanziata facebook Divieto di dimora in Campania per il consigliere mister preferenze di Forza Italia x.com