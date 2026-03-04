Campagna Women' s Brand 2026 un progetto dedicato al valore e alla visione delle imprenditrici del nostro territorio

Il 9 marzo 2026 sarà avviata la campagna “Women’s Brand 2026”, dedicata alle imprenditrici del territorio. L’iniziativa prevede l’installazione di ritratti in vari punti di Napoli e Salerno, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne imprenditrici nella regione. La campagna coinvolge diversi siti delle due città, creando una esposizione pubblica dedicata alle figure femminili di successo.

Il 9 marzo 2026 prenderà il via la nuova campagna pubblicitaria “Women’s Brand 2026”, un’iniziativa che prevede l’installazione di ritratti in diversi punti di Napoli e Salerno. L’obiettivo è quello di valorizzare le donne — forti, autonome e consapevoli del proprio valore — raccontandole in una luce autentica e moderna, come mai prima d’ora. Dietro queste immagini si celano storie di leadership femminili, storie che sanno di passione e resilienza, storie costruite con lavoro e sacrificio. "L’obiettivo di questa iniziativa è dare visibilità a imprenditrici e donne le cui storie meritano di essere ascoltate in contesti dove spesso non hanno trovato spazio," spiega Barbara Beneduce, founder di WB Studio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Lattuca: "L’unità del territorio è il nostro valore aggiunto""È stato un momento di grande valore istituzionale e anche umano, un passaggio che ha saputo restituire il senso più autentico della collaborazione...

Premio Donna Impresa 2026: riconoscimento per quattro imprenditrici d'eccellenza del territorioCambiano la location e la stagione, ma non lo spirito del Premio Donna Impresa di Confcommercio Pisa.

