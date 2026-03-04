Campagna di Pasqua col Faro | Uova per sostenere i disabili

Durante la campagna di Pasqua, il Faro ha annunciato la realizzazione di un centro estivo dedicato ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Per raccogliere i fondi necessari, è stata avviata una vendita di uova di Pasqua. La raccolta di contributi mira a sostenere le attività del centro e garantire un supporto adeguato ai partecipanti.

Svolgeremo un centro estivo per i ragazzi con disturbo dello spettro dell'autismo. C'è bisogno di un contributo importante, per cui abbiamo organizzato una campagna di vendita di uova di Pasqua per finanziarlo". La cooperativa Il Faro, insieme al Centro orizzonte, ha presentato la possibilità di acquistare, per questa "campagna di Pasqua", uova di cioccolato dal suo sito o telefonando in sede. Il centro estivo, della durata di nove settimane, prevede per i ragazzi di elementari e medie attività sportive con il supporto del Centro sportivo italiano, ma darà anche spazio a musica e arte. L'iniziativa, "in piena linea con i nostri principi", come spiegato dal vice presidente provinciale del Csi Cristiano Nicosia, "trasforma l'estate in un tempo di continuità e inclusione per bambini e famiglie".