Camole grilli e cavallette | in via San Bernardino incontro-aperitivo entomologico

Venerdì 13 marzo, alle 17,30, nello “Start Up Cafè” di via San Bernardino a Bergamo si svolgerà un incontro-aperitivo dedicato agli insetti commestibili. Durante l’evento saranno serviti stuzzichini a base di camole, grilli e cavallette. L’appuntamento si terrà davanti alla Biblioteca Tiraboschi, offrendo ai partecipanti l’opportunità di assaggiare alimenti provenienti dal mondo degli insetti.

Venerdì 13 marzo, a partire dalle 17,30, allo “Start Up Cafè” di via San Bernardino, 67 a Bergamo (fronte Biblioteca Tiraboschi) si terrà un incontro-aperitivo “entomologico” con stuzzichini a base di insetti: camole, grilli e cavallette. L’aperitivo sarà preceduto da un’introduzione a cura di Marco Valle, direttore del Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo, che approfondirà il tema dell’entomofagia (abitudine diffusa in molte culture del mondo) come occasione per avvicinare il pubblico al mondo degli insetti. Oltre a lui interverrà il professor Claudio Vegini, già docente di Scienze, che porterà alcuni grilli e insetti stecco vivi con la possibilità di osservarli e toccarli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

San Zeno, San Bernardino e Orti di Spagna ripensano il futuro: ampia partecipazione al percorso "Quartieri in movimento"Un confronto aperto alla cittadinanza su ex caserme, spazi pubblici e mobilità per costruire insieme la riqualificazione dei quartieri veronesi A...

Leggi anche: "La chiesa blu: San Bernardino e Sala Morone"