Camila Giorgi ha annunciato il matrimonio con Andreas Pasutti attraverso le sue pagine social, pubblicando alcune foto della cerimonia. La ex tennista ha scritto:

L’ex stella del tennis italiano Camila Giorgi ha sorpreso i fan annunciando il suo matrimonio con il compagno Andreas Pasutti. La cerimonia, celebrata lo scorso 26 febbraio, è rimasta segreta fino a pochi giorni fa, quando la coppia ha deciso di condividere la gioia del grande giorno sui social. Ad aggiungere ulteriore felicità all'evento è la dolce attesa della sposa annunciata a San Valentino: Camila è infatti incinta del suo primo figlio, un dettaglio che rende questo nuovo capitolo della sua vita ancora più emozionante. “Da qui all’eternità”, ha scritto Giorgi sui social per suggellare la nuova unione. Le nozze si sono svolte in Argentina, lontano dai riflettori e dalla curiosità mediatica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Camila Giorgi si è sposata: le foto del matrimonio con Andreas Pasutti in attesa del bebè

