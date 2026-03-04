Camila Giorgi e Andreas Pasutti si sono sposati, confermando l’avvenuto matrimonio dopo aver annunciato la gravidanza. La tennista italiana e Pasutti hanno scelto di unire le loro vite in un’unione ufficiale. La notizia è stata resa nota attraverso fonti ufficiali e pubblicamente condivisa. Al momento non sono stati diffusi dettagli aggiuntivi sulla cerimonia o sulla data delle nozze.

“Da qui all’eternità” scrive Camila Giorgi sotto la carrellata di foto in bianco e nero pubblicata sulla sua pagina Instagram. L’ex tennista ha annunciato di essersi sposata con Andreas Pasutti, della quale è anche incinta del primo figlio. Giorgi ha la notizia solo alcuni giorni dopo il matrimonio celebrato il 26 febbraio in gran segreto. Solo poco tempo fa Camila Giorgi aveva dato una notizia e lo aveva fatto sempre tramite i social. Il giorno della festa degli innamorati aveva scritto “San Valentino in 3“, annunciando di essere in dolce attesa. Un gossip che aveva messo la coppia in qualche modo al centro dei riflettori. E oggi un nuovo scoop: hanno fatto sapere, circa una settimana dopo, di essersi sposati il 26 febbraio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Camila Giorgi e Andreas Pasutti si sono sposati

Camila Giorgi si è sposata: le foto del matrimonio con Andreas Pasutti in attesa del bebèL’ex stella del tennis italiano Camila Giorgi ha sorpreso i fan annunciando il suo matrimonio con il compagno Andreas Pasutti.

Camila Giorgi: “Ci siamo appena sposati”. L’annuncio social delle nozze con PasuttiL’ex tennista azzurra Camila Giorgi si è sposata con il collega argentino e conferma il momento magico dopo l’addio allo… L’ex tennista azzurra...

Una raccolta di contenuti su Camila Giorgi.

Temi più discussi: Camila Giorgi a sorpresa: Ci siamo appena sposati. L'annuncio social delle nozze con Pasutti; Camila Giorgi e Andreas Pasutti si sono sposati: Il nostro giorno; Camila Giorgi si è sposata, le foto del matrimonio su Instagram: il look scelto dalla futura mamma; Camila Giorgi si è sposata: dalla gravidanza alle nozze con il tennista Andreas Pasutti.

Camila Giorgi si è sposata: le foto del matrimonio con Andreas Pasutti in attesa del bebèLe foto del matrimonio di Camila Giorgi con il marito Andreas Pasutti. L'ex tennista è incinta del primo figlio e si è sposata a fine febbraio. gazzetta.it

Camila Giorgi ha sosato Andreas Pasutti, l'ex tennista è incintaL’ex tennista azzurra, in attesa del primo figlio, è convolata a nozze con il compagno Andreas Pasutti lo scorso 26 febbraio ... it.blastingnews.com

«Da qui all’eternità. » Sono queste le parole che Camila Giorgi ha scelto per raccontare uno dei momenti più importanti della sua vita: il matrimonio con Andreas Pasutti, anche lui tennista, celebrato lo scorso 26 febbraio. Sul suo profilo Instagram, Camila ha v facebook

La nuova vita di Camila Giorgi: oggi si è sposata, le foto dopo l'annuncio della gravidanza x.com