Pistoia, 4 marzo 2026 – È stata cambiata la sede per la presentazione a Pistoia del libro di Sigfrido Ranucci 'Il ritorno della casta'. Dalla biblioteca comunale l'incontro è stato spostato alla sala soci della Coop. La data è confermata: mercoledì 18 marzo alle 15:30. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino "la presentazione del nuovo libro con i riferimenti al referendum sulla giustizia crea problemi al Comune per la concessione della sala" per il rispetto della par condicio. "Considerato che in vista del referendum, le amministrazioni pubbliche sono tenute al rispetto della disciplina sulla par condicio - spiega il Comune di Pistoia - e che il libro riguarda proprio il tema della riforma della magistratura, è stato ritenuto opportuno non svolgere la presentazione in una sede comunale, che è soggetta a tali vincoli". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cambio sede per la presentazione del libro di Ranucci, è polemica

