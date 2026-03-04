calo delle presenze

Il turismo a Trevi sta registrando un calo consistente, con oltre 15.000 presenze in meno negli ultimi due anni. I dati sono ufficiali e provenienti dalla Regione, e riflettono una diminuzione che preoccupa gli operatori locali. La diminuzione riguarda sia visitatori italiani che stranieri, con ripercussioni sulle attività commerciali e sull’economia del territorio. La situazione si presenta come un dato di fatto che richiede attenzione.

TREVI Il turismo in discesa libera. Oltre 15mila presenze in meno negli ultimi due anni. "Non sono numeri errati ma i dati ufficiali della Regione che raccontano una realtà preoccupante. Un crollo d’altronde prevedibile - – così il Pd locale –. l’insufficiente marketing territoriale e l’abbandono di progetti come il riconoscimento della fascia olivata, la promozione dell’olio, l’offerta culturale di alto livello avrebbero fatto arretrare Trevi nella classifica delle destinazioni umbre e così purtroppo è stato. Anzi il dato è ancor peggiore perché in controtendenza rispetto al territorio regionale, che invece tra il 2022 e il 2025 era cresciuto in maniera straordinaria". 🔗 Leggi su Lanazione.it

