Calciomercato Roma torna in orbita giallorossa il nome di Agustín Giay

La Roma si muove già sul mercato estivo e ha riaperto le trattative per il difensore argentino Agustín Giay. La società giallorossa sta pianificando le operazioni con largo anticipo, cercando di completare la rosa prima del ritiro pre-stagionale. La squadra sta lavorando per consegnare a Gasperini una formazione quanto più possibile equilibrata e pronta per la prossima stagione.

La Roma è interessata al terzino destro argentino classe 2004 del Palmeiras. La Roma è già al lavoro in vista del calciomercato estivo. I giallorossi si stanno muovendo con anticipo per arrivare ai mesi estivi con una programmazione definita e consegnare a Gasperini una rosa il più possibile completa in vista del ritiro pre-stagionale. Con Zeki Çelik sempre più lontano dal rinnovo e da Trigoria, il direttore sportivo Frederic Massara ha iniziato a sondare diversi profili in vista di giugno. L'eventuale partenza del terzino turco priverebbe Gasperini di un elemento importante nel suo undici titolare.