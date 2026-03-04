Calcio shock | giocatore condannato a 15 mesi di reclusione

Un tribunale greco ha condannato un calciatore a 15 mesi di reclusione, emettendo il verdetto di colpevolezza su tutti e tre i capi di accusa. La sentenza è stata resa nota nelle ultime ore. Il calciatore coinvolto dovrà scontare la pena stabilita dai giudici. La decisione si basa sui risultamenti delle indagini e delle prove raccolte durante il processo.

La sentenza è stata resa nota poco fa: 15 mesi di reclusione per il calciatore, condannato per tutti e tre i capi di accusa. Bomba dall’Inghilterra: Harry Maguire è stato condannato a 15 mesi di reclusione, con sospensione della pena. Il verdetto è stato emesso da un tribunale greco su fatti risalenti all’agosto del 2020, quando il difensore del Manchester United si trovava a Mykonos in vacanza con la famiglia. Maguire venne arrestato a seguito di un incidente, per poi finire a giudizio con l’accusa di aggressione non grave, resistenza all’arresto e tentata corruzione. Come riporta ‘Sky Sports UK’, il 32enne è stato condannato per tutti e tre i capi d’accusa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

