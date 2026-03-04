Calcio serie C Livorno - Perugia | la diretta della partita

Oggi si gioca la sfida di calcio di serie C tra Livorno e Perugia. Le formazioni ufficiali prevedono il Livorno schierato con un 4-3-1-2, con Seghetti tra i pali, difesa composta da Ghezzi, Camporese, Tosto e Haveri, a centrocampo Luperini, Hamlili e Marchesi, con Panaioli a supporto di Malagrida e Vayrynen. La partita si svolge sul campo del Livorno.

Grifoni in campo all'Armando Picchi nell'infrasettimanale con l'obbligo di rialzare la testa. Si gioca stasera alle 20:30 LIVORNO (4-3-1-2): Seghetti; Ghezzi, Camporese, Tosto, Haveri; Luperini, Hamlili, Marchesi; Panaioli; Malagrida, Vayrynen. A disp. Ciobanu, Tani, Mawete, Gentile, Noce, Baldi, Odjer, Bonassi, Peralta, Biondi, Marinari, Dionisi. All. Venturato PERUGIA (3-4-1-2): Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Stramaccioni; Lisi, Bartolomei, Tumbarello, Dell'Orco; Manzari; Montevago, Canotto. A disp. Moro, Vinti, Angella, Dell'Orco, Ladinetti, Terrnava, Dottori, Perugini, Megelaitis, Joselito, Verre, Bolsius, Nepi, Bacchin. All. Tedesco Il campionato si avvia al rush finale e la ricerca di una svolta è sempre più urgente.