Calcio serie C Livorno - Perugia 0-0 | la diretta della partita

Nella partita di calcio di serie C tra Livorno e Perugia, il punteggio rimane sullo 0-0 dopo circa dieci minuti di gioco. Al decimo minuto, Canotto effettua un cross che trova Montevago in posizione favorevole, ma la sua deviazione finisce di poco a lato. Nei primi minuti, il Perugia si presenta con un modulo 4-2-3-1, schierando Tozzuolo e Dell'Orco come terzini, Riccardi e Stramaccini in mezzo, con Tumbarello, Bartolomei, Canotto, Manzari e Lisi a supporto dell’attaccante Montevago.

Grifoni in campo all'Armando Picchi nell'infrasettimanale con l'obbligo di rialzare la testa. Si gioca stasera alle 20:30 18' ancora Grufo pericoloso con Canotto che tenta di risolvere un prolungato batti e ribatti; il numero 10 però non riesce dal limite ad inquadrare la porta 13' sponda di Montevago per Tozzuolo, il tiro di quest'ultimo è ribattuto in corner. Approccio finalmente giusto da parte dei Grifoni 2' in queste prime battute il Grifo si schiera con un 4-2-3-1 con Tozzuolo e Dell'Orco terzini, Riccardi e Stramaccini centrali, Tumbarello e Bartolomei in mezzo, Canotto, Manzari e Lisi alle spalle di Montevago LIVORNO (4-3-1-2): Seghetti; Ghezzi, Camporese, Tosto, Haveri; Luperini, Hamlili, Marchesi; Panaioli; Malagrida, Vayrynen. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

