Il calcio femminile sta vedendo un crescente riconoscimento e attenzione, con molte atlete che si sono fatte strada in un mondo tradizionalmente dominato dagli uomini. Recentemente, si è celebrato un omaggio alle sorelle considerate pioniere di questo sport, protagoniste di un percorso di apertura e crescita. Questa stagione mette in evidenza l’importanza delle donne nello sport, anche attraverso iniziative dedicate alle loro storie.

Lo sport e il calcio femminile come strumenti di lotta contro pregiudizi e discriminazioni. Venerdì, al Sambe Stadium di viale Toscana, torna il 4° Memorial Boccalini Gfc, il torneo provinciale studentesco di calcio femminile dedicato alle sorelle lodigiane Luisa, Marta, Rosetta e Giovanna Boccalini, fondatrici nel 1933 del Gruppo Femminile Calcistico, la prima squadra di calcio femminile riconosciuta dal Coni, alla quale il regime fascista impedì di giocare, vietando di fatto il calcio alle donne. Dalle 8.30 alle 13 scenderanno in campo oltre 250 studentesse delle scuole medie e superiori del territorio. Ventiquattro le squadre formate dalle giovani atlete provenienti dalle 20 scuole coinvolte nel torneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calcio in rosa. Omaggio alle sorelle “pioniere”

In Trio La Rosa in concerto con l'omaggio alle melodie del MediterraneoDomenica 1 febbraio, al Forlimpopoli Folk Club si torna a celebrare la musica dal vivo con le note dell'ensemble romagnolo trio La Rosa.

Chi sono le sorelle di Iva Zanicchi, Maria Rosa e Wiria e il fratello AntonioLa famiglia di Iva Zanicchi è originaria di Vaglie, una frazione del Comune di Ligonchio in provincia di Reggio Emilia.

Una selezione di notizie su Calcio in rosa Omaggio alle sorelle...

Discussioni sull' argomento Calcio in rosa. Omaggio alle sorelle pioniere; Milan, debutta la quarta maglia contro il Parma. FOTO; ‘’Caro Umberto Eco, ho riscritto le indagini di Guglielmo da Baskerville perché lei le ha sbagliate dal primo ammazzato all’ultimo’’: l’omaggio di Loriano Macchiavelli al professore; Anche giovedì continua Col Benevento lo sport sannita al Vigorito.

Volevi solo spiegare a Fabregas come funziona il calcio in questo dannato stivale. Ma da questa foto si evince che ti sei spaventato pure te: 0 tiri in porta. 0,06 xG. 1 calcio d'angolo. Sei minuti finali con i difensori a passarsi il pallone come nei grandi biscotti pri facebook

La partita è stata noiosa. Se a lei è piaciuta ne prendo atto. Ho visto un altro calcio nella mia vita, per fortuna. x.com