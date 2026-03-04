Nel campionato di calcio a 5, la Vigor Fucecchio ottiene un importante punto in trasferta contro la capolista San Giovanni, che prima di questa partita aveva vinto 19 delle 20 gare disputate. Il Cortenuova invece subisce una sconfitta netta in una giornata caratterizzata da risultati significativi. La sfida tra le due formazioni si è conclusa con un risultato che influisce sulla classifica.

In Serie C1 una grande Vigor Fucecchio esce indenne dalla proibitiva trasferta sul campo dell’imbattuta capolista San Giovanni, che prima di questa sfida aveva pareggiato soltanto una delle 20 disputate. Una prestazione di spessore per i ragazzi di coach Perretta, che ha contribuito a rendere la partita spettacolare e molto intensa con i padroni di casa che al triplice fischio finale hanno comunque festeggiato la matematica promozione in Serie B con cinque giornate di anticipo. Per la Vigor, sempre terza ma con soli 2 punti di ritardo dal Five to Five, arriva invece un punto di platino per la classifica e una bella iniezione di fiducia in ottica finale di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Vigor, gran punto. Sconfitta netta per il Cortenuova

Leggi anche: Scontro favorevole per la Vigor Fucecchio. L’insidioso Casalguidi attende il Cortenuova

Leggi anche: La Vigor piega il Cus Pisa. Dominio dell’Atletico . Superato il Cortenuova

Contenuti utili per approfondire Calcio a 5 Vigor gran punto Sconfitta...

Temi più discussi: Tabellino partita Futsal Sangiovannese vs Vigor Fucecchio; Quinta vittoria di fila per la Futsal Academy in Serie C1: Vigor Perconti sconfitta 3-2; Tabellino partita Vigor Fucecchio vs Virtus Calcio Poggibonsi; Tabellino partita La Sorba Casciano vs Vigor Fucecchio.

Calcio a 5. Vigor, gran punto. Sconfitta netta per il CortenuovaIn Serie C1 una grande Vigor Fucecchio esce indenne dalla proibitiva trasferta sul campo dell’imbattuta capolista San Giovanni, che ... sport.quotidiano.net

Palermo C5, rosanero a valanga: Vigor San Cataldo travolta 8-1Nella ventiquattresima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, si impone con un pirotecnico 8-1 sulla Vigor San Cataldo. A decidere la sfida la t ... livesicilia.it

Walter Sabatini e Daniele De Rossi parlano di calcio con la stessa passione, con la fame di chi si nutre di emozioni. Gli occhi brillano, la voce si scalda, le parole scorrono veloci come il pallone sul prato facebook

#Calcio Finisce a reti inviolate l'andata della prima semifinale di #CoppaItalia #ComoInter. Stasera l'altra sfida, #LazioAtalanta. Fischio d’inizio alle 21.00 x.com