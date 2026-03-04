Calabria in Fabula 2026 | 5 borghi teatro e formazione

Nel 2026, il progetto Calabria in Fabula torna con una nuova direzione strategica incentrata sulla formazione. La manifestazione coinvolge cinque borghi, includendo attività teatrali e percorsi culturali rivolti alla comunità locale. L'obiettivo è promuovere momenti di crescita attraverso eventi artistici e formativi distribuiti sul territorio calabrese. La programmazione si concentra su iniziative rivolte a residenti e visitatori.

Il progetto Calabria in Fabula riparte nel 2026 con una nuova direzione strategica che pone la formazione al centro del percorso culturale. Cinque borghi calabresi ospiteranno masterclass teatrali e spettacoli, creando un circuito diffuso che coinvolge scuole e spazi pubblici fino a giugno. L’iniziativa, guidata da Vera Segreti e curata organizzativamente da Marianoemi Gervasi, punta a trasformare i piccoli centri in luoghi di relazione attraverso il linguaggio scenico. L’obiettivo non è solo proporre eventi isolati, ma attivare processi di partecipazione profonda nelle comunità locali dove le occasioni di espressione sono spesso scarse. Il tour si snoderà tra Aprigliano, Santa Severina, Curinga, Pizzo e Melicuccà, coprendo tutte le cinque province della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

