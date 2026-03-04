Calabria | 327 milioni per cure al Nord il Sud sanguina

In Calabria, vengono destinati 327 milioni di euro per le cure al Nord, lasciando il Sud con risorse insufficienti. La distribuzione delle risorse sanitarie evidenzia un divario evidente tra le regioni italiane, con alcune che devono affrontare spostamenti e carenze di servizi. Questa situazione mette in luce le disparità nel sistema sanitario nazionale, che influenzano direttamente la possibilità di accesso alle cure nelle diverse aree del paese.

La mappa della salute in Italia si sta scolorendo, rivelando un divario profondo tra chi può curarsi a casa e chi deve viaggiare per sopravvivere. Nel 2023 il sistema ha registrato una spesa record di oltre cinque miliardi di euro per spostamenti sanitari, con la Calabria che assume un ruolo centrale nel drammatico squilibrio territoriale. I numeri sono impietosi: i cittadini calabresi hanno speso quasi 327 milioni di euro per ricevere cure al di fuori dei confini regionali, posizionando la regione tra le più penalizzate del Mezzogiorno. Questo flusso massiccio verso il Nord non è solo uno spostamento fisico, ma l'evidenza tangibile di una carenza strutturale nell'offerta sanitaria locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

