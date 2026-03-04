Cairo | Il Giro è in continua crescita Il legame con Banca Mediolanum è speciale

Durante l'evento di oggi, Cairo ha dichiarato che il Giro d'Italia continua a crescere e ha sottolineato il legame speciale con Banca Mediolanum, che è stato ufficializzato attraverso il rinnovo della partnership. L'incontro ha visto la presenza di rappresentanti delle due parti, pronti a rafforzare la collaborazione per le prossime edizioni della corsa ciclistica.

A margine dell'evento che ha ufficializzato il rinnovo della partnership tra il Giro d'Italia e Banca Mediolanum, il presidente di RCS MediaGroup Urbano Cairo ha sottolineato l'importanza di questo legame speciale, che dà ulteriore valore alla continua crescita di una competizione che esporta le bellezze del nostro Paese in tutto il mondo.