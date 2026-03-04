Cagliari il primo obiettivo per il mercato di giugno è già deciso

Il Cagliari ha già stabilito il primo obiettivo per il mercato di giugno, concentrandosi su alcuni rinforzi specifici. La squadra continua a inseguire la salvezza, mentre la dirigenza lavora per rafforzare il gruppo e migliorare le prestazioni. La campagna di rafforzamento si focalizza su alcuni ruoli chiave, senza ancora annunciare nomi ufficiali. La società ha in programma incontri con alcuni agenti e rappresentanti di giocatori.

Nel contesto della stagione in corso, il Cagliari prosegue la lotta per la salvezza con una gestione sharpenata della rosa, mentre la dirigenza non perde tempo e prepara le basi per la sessione estiva. L’obiettivo è coniugare la necessità immediata di chiudere il campionato nel migliore dei modi con una programmazione tecnica capace di rafforzare la squadra nel medio-termine. L’approccio è mirato e razionale: intervenire dove serve per elevare la qualità del gioco, senza rinunciare al focus sull’immediato e sulla competitività complessiva del gruppo. l'individuazione di una mezzala mancina emerge come priorità assoluta per rinforzare il reparto di centrocampo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Cagliari, il primo obiettivo per il mercato di giugno è già deciso Leggi anche: Calciomercato Cagliari, il piano è pronto: ecco chi è il primo obiettivo per giugno per i rossoblù Leggi anche: Mercato Napoli, Manna ha già deciso il primo acquisto: costerà quasi 17 milioni Cagliari SCATENATO sul mercato: Maldini, Džeko e le USCITE già decise Approfondimenti e contenuti su Cagliari il primo obiettivo per il.... Temi più discussi: Parma-Cagliari, Cuesta: Il nostro obiettivo è fare punti - L'Unione Sarda.it; Lele Paolino, il ritorno del Cagliari in A e una squadra Insuperabile; Il nuovo dg della Asl di Cagliari Atzori: Il mio obiettivo? Migliorare l'organizzazione interna e dare risposte ai cittadini; Cagliari, a Parma per la salvezza con il sostegno di oltre mille tifosi. Calciomercato Cagliari, delineato un primo obiettivo in vista dell’estate! Le ultimeCalciomercato Cagliari, la dirigenza isolana non perde tempo, ma bensì ha le idee chiare in ottica sessione estiva. Cosa filtra Mentre il Cagliari di Fabio Pisacane continua la sua corsa per la salv ... cagliarinews24.com Riccardo Trevisani analizza il Cagliari: Almeno 12 squadre più forti in A, difesa da rinforzareIl giornalista e telecronista di Mediaset Riccardo Trevisani, intervistato da Tuttocagliari.net, fa il punto sul campionato della formazione rossoblù. tuttomercatoweb.com L'#Università degli Studi di #Cagliari partecipa al progetto nazionale offrendo #borsedistudio per studenti #rifugiati da 13 Paesi, con arrivo previsto per settembre 2026 facebook Capitale del mare, vince Ravenna: delusione per Cagliari x.com