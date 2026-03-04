Cacciamo Meloni poi governo Albanese Il piano dei Carc per prendersi l' Italia

Il partito dei Carc ha annunciato pubblicamente l’intenzione di rimuovere Meloni dal governo e di sostituirla con un governo Albanese. In un contesto di crescenti tensioni internazionali, i membri del partito cercano di sfruttare le attuali agitazioni sociali per avanzare un piano di sovversione dell’ordine costituito. La loro strategia si focalizza su un cambio di leadership e di governo.

Cortei e proteste come piede di porto per indebolire l'esecutivo e "rendere ingestibile il Paese": spunta il "manifesto" degli anarchici Il partito dei Carc alza il tiro e in un momento di forti tensioni internazionali cerca di infilarsi e di approfittare dei movimenti sociali per portare a termine il suo piano di sovversione dell'ordine democraticamente costituito. Che il movimento di estrema sinistra voglia "imporre" un governo popolare è cosa nota: lo dichiara da ormai più di anno. Quel che ancora non era emerso è che nel nuovo governo i Carc vorrebbero mettere Francesca Albanese. "Una simile combinazione di condizioni favorevoli alla...

