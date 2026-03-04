Buon compleanno Gaetano Sancilio Cinzia Leone Paolo Virzì

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità italiane. Tra queste, Gaetano Sancilio, Cinzia Leone e Paolo Virzì. Sono presenti anche Pierluigi Casiraghi, Pierluigi Pardo, Ruggero Marino e Riccardo. La giornata è un’occasione per ricordare questi nomi e i loro ruoli pubblici. Nessun altro dettaglio o evento viene menzionato in questa occasione.

Buon compleanno Gaetano Sancilio, Pierluigi Casiraghi, Pierluigi Pardo, Ruggero Marino, Riccardo Sogliano, Femi Benussi, Cinzia Leone, Umberto Tozzi, François Fillon, Michele Ragosta, Ronn Moss, Erik Lamela, Beatrice Vio, Paolo Virzì. Oggi 4 marzo compiono gli anni: Gaetano Sancilio, informatico, manager; Giorgio Bongiovanni, ex cestista; Danika La Loggia, attrice; Michele Zappella, psichiatra; Elvio Fassone, ex magistrato, scrittore, politico; Paula Prentiss, attrice; Giulio Ballio, ingegnere, professore universitario; Bruna Lelli, cantante; Ruggero Marino, giornalista, scrittore, poeta; Lea Melandri, scrittrice, giornalista, saggista, attivista; Nicola Sanese, politico; Riccardo Sogliano, ex calciatore Alessandria, Varese, Milan, dirigente; Bruno Jacoboni, ex calciatore Reggina, allenatore; Gabriele Mana, vescovo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Gaetano Sancilio, Cinzia Leone, Paolo Virzì Buon compleanno Paolo del Debbio, Alessandro Sallusti…Oggi 2 febbraio compiono gli anni: Elio Ardit, ex calciatore; Antonio de Bellis, ex calciatore Palermo, Venezia, allenatore; Roberto Marelli, attore. Buon compleanno Michele Ainis, Paolo Conte, Adriano Celentano…Inoltre, compiono gli anni: Francesco Pio Tamburrino, arcivescovo; Alberta Zanardi, ex canoista; Bruno Campanella, direttore d’orchestra; Tina...