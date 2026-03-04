Bufera Marelli | bonus solo agli impiegati scatta lo sciopero

Le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, insieme alle Rsu Weber, hanno proclamato uno sciopero di due ore per mercoledì 4 marzo 2026, negli stabilimenti del Gruppo Marelli. La protesta è stata annunciata a causa di una decisione aziendale che ha riservato un bonus esclusivamente agli impiegati, lasciando fuori gli operai. La situazione crea tensione tra i lavoratori e i rappresentanti sindacali.

"Tutti hanno concorso al raggiungimento dei risultati". Mentre il Gruppo naviga nelle procedure della legge USA, la gestione dei bonus spacca il fronte aziendale. Oggi presidio davanti ai cancelli Clima poco sereno negli stabilimenti del Gruppo Marelli. Le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, insieme alle Rsu Weber, hanno proclamato uno sciopero di due ore per la giornata di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, a seguito di una decisione aziendale che ha portato alla protesta. Ieri, martedì 3 marzo, l'azienda ha comunicato in merito a un bonus individuale extra destinato esclusivamente al personale impiegatizio. La direzione del personale fa sapere i sindacati, ha giustificato l'erogazione come riconoscimento per l’impegno profuso, escludendo però totalmente gli operai dal provvedimento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

