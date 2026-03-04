Brindisi | banchine crollano a 2 anni dai lavori regata a rischio

Le banchine del porto interno di Brindisi, ristrutturate due anni fa, stanno cedendo e presentano evidenti segni di instabilità. Le strutture mostrano crepe e deformazioni che ne compromettono la stabilità. La situazione mette in discussione la sicurezza delle imbarcazioni e la regata prevista nel porto. Gli interventi di mantenimento sono già stati avviati per valutare l’entità dei danni.

Le banchine del porto interno di Brindisi mostrano segni preoccupanti di instabilità strutturale a soli due anni dalla fine dei lavori di consolidamento. Questa situazione mette a rischio la sicurezza degli ormeggi e potrebbe compromettere la partecipazione alla 40esima edizione della regata internazionale Brindisi-Corfù. Si rilevano evidenti distaccamenti su un lungo tratto delle banchine adiacenti al piazzale San Teodoro di Amasea, in particolare di fronte alla casa del Prefetto. Probabilmente si sono verificati cedimenti dovuti a smottamenti sotterranei che rischiano di rendere nuovamente pericolose le stesse strutture portuali.