Letizia Baria, atleta della società PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca, si conferma campionessa italiana paralimpica Fispes. La società sponsorizzata continua a portare avanti con costanza il proprio impegno nel settore paralimpico, ottenendo risultati di rilievo anche in questa stagione. La sua presenza in gara e i successi conseguiti testimoniano l’impegno e la crescita del settore nel panorama sportivo nazionale.

Con grande orgoglio, oramai da diverse stagioni, la PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca porta avanti la propria attività paralimpica in maniera costante e, seppur sia l’ultimo degli obiettivi da raggiungere, anche con profitto. La dimostrazione è arrivata dai recenti Campionati Italiani Fispes Indoor e di lanci che si sono svolti ad Ancona. Due portacolori della spedizione pistoiese hanno fatto incetta di medaglie, portandone a casa da sole ben cinque con due ori, un argento e due bronzi. La copertina spetta, ancora una volta, a Letizia Baria che si conferma un portento assoluto nel lancio del giavellotto visto che si prende il titolo di Campionessa italiana per il quarto anno consecutivo, nella categoria F37. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Brilla l’atleta della società sponsorizzata chiantibanca. PistoiAtletica, Letizia Baria si conferma campionessa italiana paralimpica Fispes

