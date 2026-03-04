Brignone | Con lo sci non si vive di rendita quando terminerò la mia carriera dovrò iniziare a lavorare

Federica Brignone ha concluso la sua stagione sciistica per recuperare dall’infortunio alla gamba e prepararsi alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove ha conquistato due medaglie d’oro. La sciatrice ha dichiarato che, una volta terminata la carriera, dovrà iniziare a lavorare perché nello sport non si vive di rendita. La stagione si è interrotta dopo le gare di fine inverno.

Al CorSera: "Avrei potuto lasciare all’apice, l’anno scorso. Se scio ancora è perché mi piace, ma quanto sono disposta ancora a soffrire lo vedrò giorno per giorno". Federica Brignone ha terminato la sua stagione sciistica per riprendersi fisicamente dopo l’infortunio alla gamba e le Olimpiadi di Milano-Cortina, dove ha vinto due ori. La sua intervista al Corriere della Sera, dove parla del suo nuovo progetto legato alla società “Miscusi” di ristoranti e pastifici di alta qualità. Dopo i record sulle piste, vuole lasciare il segno anche nel business. Perché? “In realtà ho conosciuto Alberto (Cartasegna, ad e fondatore di Miscusi, ndr) e mi sono innamorata subito del progetto, per la selezione e la cura dei prodotti, l’origine controllata del grano: non mangio un piatto di pasta, ma un “certo” piatto di pasta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

