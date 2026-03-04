Bretella Cisterna-Valmontone Salvini a Latina Lavori al via entro il 2026

A Latina, il ministro delle Infrastrutture ha annunciato che i cantieri per la Bretella Cisterna-Valmontone saranno aperti entro il 2026. I lavori inizieranno a Campoverde e riguardano una strada che sarà gratuita. L’annuncio è stato fatto durante un evento pubblico, sottolineando che l’opera è frutto dello sforzo di diversi professionisti.

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture insieme al presidnete Rocca e al commissario straordinario Mallamo presentano l'opera: "Non ci sarà pedaggio" Inaugurazione dei cantieri entro il 2026, a Campoverde, per una strada che sarà gratuita e che “è figlia del lavoro di tanti”. È la bretella Cisterna-Valmontone, il cui progetto e il cronoprogramma sono stati illustrati al teatro D’Annunzio dal ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, dal presidente della Regione, Francesco Rocca, dal commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, Antonio Mallamo. Secondo Salvini, “è stata una delle prime opere che ho trovato sulla mia scrivania; dopo 25 anni è stata ripresa, riprogettata, rifinanziata, e porterà vantaggi per famiglie e imprese. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

