Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 4 marzo 2026

Ecco le dieci notizie più rilevanti di Caserta il 4 marzo 2026, tra eventi di cronaca, aggiornamenti dall’attualità e notizie dal mondo dei social. La giornata ha visto sviluppi importanti in vari settori, con fatti che hanno attirato l’attenzione della comunità locale. La nostra selezione raccoglie gli avvenimenti più significativi, offrendo una sintesi chiara e diretta delle principali novità del giorno.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità e social. Volete una panoramica completa delle notizie del 3 marzo 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. - Due donne picchiano l'autista del bus alla fermata. Identificate dai carabinieri dopo la violenza. La malcapitata conducente trasportata in ospedale. - EasyBonus, maxi raggiro sui bonus facciate: 59 patteggiano, in 13 a processo. C'è anche 51enne casertana. L'inchiesta della Procura di Lecce si chiude per molti con il rito alternativo, ma per Concetta Lettucci si aprirà il dibattimento l'8 giugno. Confiscati milioni di euro. - Pugni, sputi e minacce a vigili e carabinieri: in manette 50enne.