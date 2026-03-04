Il Pontedera scende in campo per la 30ª giornata del campionato di Serie C, dopo aver pareggiato a Pesaro tre giorni fa. L’allenatore ha dichiarato pubblicamente la volontà di vincere la partita in casa, affrontando questa sfida con determinazione. La squadra si prepara quindi a scendere in campo subito dopo il pari, nel tentativo di ottenere i tre punti e migliorare la propria posizione in classifica.

Dopo soli tre giorni dal pari di Pesaro, il Pontedera (come tutto il girone B) è di nuovo in campo per l’ultimo turno infrasettimanale di campionato, arrivato alla 30a giornata. Al Mannucci è di scena la Juventus Next Gen (e la presenza di una "squadra B" terrà fuori dallo stadio gli ultras della gradinata nord Diego Savelli, contrari, come praticamente tutti gli ultras degli altri club, all’ammissione delle seconde squadre) che invece nel turno precedente ha riposato. "Questo è un vantaggio per loro – ha commentato l’allenatore granata Piero Braglia - però penso che noi a livello morale abbiamo acquisito ancora più sicurezza avendo fatto 60-65 minuti ad alto livello a Pesaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Braglia lancia la sfida: "Vincere qui in casa"

