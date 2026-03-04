Boxe Khoroshevskyi terzo nel torneo ‘Dracula’

Dal 15 al 22 di febbraio si è svolto in Romania, nella città di Ploiesti presso la locale Olimpia Sport Hall, il torneo internazionale di boxe 'Dracula Open' 2026 dedicato a pugili Under 15, Under 17 e Under 19. La competizione – a cui hanno partecipato oltre 500 atleti provenienti da 18 paesi – è considerata una delle più prestigiose kermesse internazionali a livello giovanile anche perché vede abitualmente la presenza di team di alto valore come quelli dell'Uzbekistan, Kazakistan e Ucraina. L'italia era rappresentata dell'atleta ucraino residente a Forlì Hlieb Khoroshevskyi, affiliato alla Boxe Baroni (via Virgilio 26 a Forlì), succursale dell'Edera Boxe Forlì.