Borgomanero ultimati i lavori all' Iti | taglio del nastro alla sede di via Don Minzoni

I lavori di manutenzione straordinaria, miglioramento sismico ed efficientamento energetico presso la sede di via Don Minzoni dell’Iti Leonardo Da Vinci di Borgomanero sono stati completati. La cerimonia di inaugurazione si è svolta martedì 3 marzo, con il taglio del nastro da parte delle autorità. L’intervento ha coinvolto l’edificio scolastico, portando a una significativa riqualificazione della struttura.

Si è svolta martedì 3 marzo l'inaugurazione della riqualificazione della scuola. Due gli interventi principali, per un investimento complessivo che supera i 2 milioni di euro L'evento ha celebrato la conclusione di un imponente piano di interventi finanziati dall'Unione Europea nell'ambito del programma NextGenerationEu, per un investimento complessivo che supera i 2 milioni di euro. Il progetto principale, dal quadro economico di circa 1 milione e 940mila euro, ha riguardato il consolidamento strutturale del fabbricato e di parte delle coperture lignee per raggiungere il miglioramento sismico dell'edificio e il rifacimento di parte del sistema di riscaldamento con l'installazione di ventilconvettori di ultima generazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Taglio del nastro per la nuova sede Auser di Maranello