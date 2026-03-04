Borgofood oltre 153 mila i visitatori arrivati da fuori Fidenza

Nel 2025, oltre 153 mila visitatori provenienti da fuori Fidenza hanno partecipato a Borgofood, evento ormai giunto all’undicesima edizione. La crescita rispetto all’anno precedente si attesta al 10,7%, un dato che evidenzia l’aumento di interesse per questa manifestazione. La rassegna continua a richiamare un numero consistente di persone, dimostrando la sua capacità di attrarre pubblico nel corso degli anni.

“Nel 2025 la crescita di visitatori venuti a Fidenza per partecipare a Borgofood è stata del 10,7%. Un dato che balza agli occhi non solo per l'ordine di grandezza ma soprattutto perché giunge all'undicesima edizione di una formula che sembra non esaurire più la sua capacità di attrarre persone a Fidenza. Grazie ad Ascom dunque, che ancora una volta ha condiviso con noi i dati raccolti da Vodafone Analytics, cementando così la vicinanza e la comunione di interessi tra amministrazione comunale e commercianti e grazie anche alla Provincia di Parma che oggi ci ospita”. Così il sindaco Davide Malvisi ha introdotto la presentazione dei dati forniti che Ascom Parma ha messo a disposizione dell'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

