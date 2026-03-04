Un nuovo spot pubblicitario mostra i tetti di Radicofani, un borgo della Val d’Orcia, ripresi dall’alto mentre sono illuminati dal sole. La sequenza viene trasmessa negli Stati Uniti e mette in evidenza le caratteristiche architettoniche del centro storico. La trasmissione avviene su canali televisivi a diffusione nazionale. La scena si concentra sui tetti e sul paesaggio circostante.

I tetti di Radicofani, visti dall’alto, brillano sotto il sole della Val d’Orcia. Il borgo senese è infatti protagonista di una campagna pubblicitaria per il farmaco “ Tremfya ”, prodotto dalla multinazionale Johnson & Johnson e utilizzato per il trattamento di psoriasi a placche, artrite psoriasica, colite ulcerosa e malattia di Crohn. Lo spot, già in onda negli Stati Uniti, è stato girato tra le strade e gli scorci più caratteristici del paese nella primavera scorsa, con quattro giorni di riprese che hanno trasformato il centro storico in un vero e proprio set cinematografico. Piazza e vicoli animati da decine di tecnici, attrezzature e droni hanno attirato la curiosità dei residenti, molti dei quali hanno partecipato anche come comparse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borgo della Val d’Orcia nello spot in onda negli Stati Uniti

