bombardate le primarie degli ayatollah

Gerusalemme ha annunciato la distruzione di un edificio a Qom, dove i religiosi si erano riuniti per eleggere il successore di Khamenei. L’attacco ha colpito le primarie degli ayatollah, provocando danni all’edificio e interrompendo i lavori di selezione. Nessun dettaglio sui responsabili o sulle motivazioni è stato comunicato finora.

Ieri pomeriggio l’offensiva israeliana sull’Iran ha visto una violenta accelerata con un attacco a Qom, città sacra del Paese. Aerei e droni dell’aeronautica israeliana (Iaf) hanno colpito l’edificio del Consiglio dove l’Assemblea degli Esperti, composta da 88 membri, si era riunita per votare il nuovo leader supremo dell’Iran. All’interno si trovavano i religiosi chiamati a eleggere la Guida Suprema. Il fatto stesso che l’organo incaricato della successione si sia riunito in una fase di massima esposizione militare evidenzia una falla nei meccanismi di sicurezza: la convocazione in una sede nota e simbolica suggerisce un apparato informativo in evidente difficoltà e pesantemente infiltrato da Israele. 🔗 Leggi su Laverita.info

