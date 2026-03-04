Bombardata l’assemblea che sostituiva Khamenei

L’assemblea che sostituiva Khamenei è stata bombardata, secondo quanto riportato. Le autorità dichiarano di essere in collegamento diretto con i governatori e sottolineano che, nonostante le condizioni eccezionali, le attività del Paese continuano senza interruzioni. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali e riguarda un episodio di violenza che ha coinvolto il centro di potere.

«Siamo in contatto diretto con i governatori. Le circostanze sono particolari, ma il Paese non si è fermato. Sono in corso attività in tutto il Paese», scrive il presidente iraniano Pezeshkian. L'Iran ha vissuto una giornata di guerra tra fumo e sangue. La capitale è stata colpita ripetutamente da violenti attacchi di missili e bombe israelo-americani. Molti degli attacchi hanno coinvolto aree abitate, lasciando macerie dietro di sé.

Iran, colpita l'Assemblea degli Esperti mentre eleggeva l'erede di Khamenei. L'IDF ha attaccato la sede del consiglio direttivo a Teheran, dove era in corso un summit.

