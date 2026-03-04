Bomba day a Miramare | prorogata l' ordinanza fino a venerdì

Oggi a Miramare si svolge un bomba day che ha portato alla proroga dell’ordinanza fino a venerdì. Nei prossimi giorni è previsto un altro intervento simile. L’area interessata, di circa 785 mila metri quadrati all’interno dell’Area marina protetta, è stata interdetta alla sosta, all’ancoraggio, alla pesca e a tutte le attività subacquee sportive e professionali, oltre a qualsiasi altra attività di superficie o subacquea.

Nei prossimi giorni è in programma un altro bomba day. Interdetta la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi attività subacquea, sportiva o professionale – così come "qualsiasi ulteriore attività di superficie o subacquea" – per 785 mila metri quadrati di mare parte dell'Area marina protetta di Miramare. La Capitaneria di porto di Trieste ha emanato un'ordinanza che proibisce l'accesso a causa di più ordigni bellici inesplosi rinvenuti nell'area nel settembre dell'anno scorso. Nei prossimi giorni, quindi, non si può arrivare a meno di 500 metri di distanza dalle coordinate divulgate (45° 39.6069 Nord, 13° 38.8725 Est) dalle 9 di mattina, quando dovrebbero avvenire le operazioni per farlo brillare.