Bloccati alle Maldive niente voli per la guerra | Non ce ne possiamo andare

Romina Cinquetti e Giulio Bedeschi si trovano alle Maldive e sono impossibilitati a partire, nonostante non abbiano rischi immediati. La coppia è in attesa di un volo che non arriva, mentre in Italia hanno impegni professionali da rispettare. La situazione ha impedito loro di lasciare il luogo, e al momento rimangono bloccati in un paradiso tropicale.

Soresina (Cremona) – «Siamo qui in attesa. Non corriamo pericoli, ma non ce ne possiamo andare». Romina Cinquetti e Giulio Bedeschi sono la coppia bloccata nel paradiso tropicale, da cui però se ne vorrebbero andare, visto che in Italia avrebbero del lavoro da svolgere. Ma è scoppiata la guerra e tutti restano a terra. «Siamo arrivati il 21 febbraio qui alle Maldive – racconta Romina –. Una vacanza da sogno da tempo attesa. Tutto bene fino a sabato, quando sono arrivate le prime notizie dell'attacco». Quindi che cosa avete fatto? «Nulla, se non attaccarci a internet e cercare di capire che cosa stesse succedendo e fino a quando la situazione sarebbe stata pericolosa per i voli.

Guerra in Iran, il piano di evacuazione degli italiani bloccati: bus e voli ma per pochiNell'area del Medio Oriente interessata dalla guerra avviata dagli Usa e Israele contro l'Iran ci sono 70mila italiani (30.

Guerra Usa-Iran, quali conseguenze per gli aeroporti? A terra 3.400 voli per l?Asia, bloccati 500mila passeggeriIl bilancio della paralisi dei cieli a causa della guerra è stato fatto da Flightradar24, la popolare app che traccia le rotte degli aerei: solo ieri...

