Blitz in provincia | serra casalinga e cocaina nel camper

Nella provincia ferrarese, agenti delle forze dell’ordine hanno condotto due operazioni nelle ultime ore. Durante un blitz, è stata scoperta una serra casalinga dedicata alla coltivazione di sostanze illegali, mentre in un camper sono state trovate alcune dosi di cocaina. Due persone sono state identificate e denunciate nel corso delle operazioni.

La rete di contrasto alla criminalità organizzata ha registrato nei giorni scorsi due interventi significativi nel territorio ferrarese, portando alla denuncia di due soggetti coinvolti nello spaccio e nella produzione di sostanze stupefacenti. I militari della compagnia di Portomaggiore hanno smantellato un impianto di coltivazione domestica e scoperto una quantità di cocaina nascosta all'interno di un veicolo ricreativo. L'operazione si è svolta tra il 26 e il 27 febbraio, con sequestri che includono non solo le droghe ma anche l'attrezzatura tecnica utilizzata per la loro preparazione e commercializzazione. Si tratta di un segnale forte inviato alle reti di traffico illecito, dimostrando come i controlli mirati riescano a intercettare sia la fase produttiva che quella distributiva dello spaccio.