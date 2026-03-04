Blitz animalista a Roma | 70 attivisti a casa del padrone violento cane salvato e portato in rifugio
A Roma, settanta attivisti hanno fatto irruzione in una abitazione di via Tuscolana, rivolgendosi contro un uomo accusato di maltrattamenti su un cane. Durante la protesta, sono stati registrati momenti di tensione e l’intervento delle forze dell’ordine. Alla fine, il cane è stato preso in custodia e trasferito in un rifugio.
Protesta animalista in via Tuscolana contro un uomo accusato di maltrattare il cane. Dopo tensioni e interventi della polizia, l’animale è stato affidato al canile di Muratella. 🔗 Leggi su Fanpage.it
