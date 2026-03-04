Blackout totale in Iraq forti esplosioni a Erbil L’ambasciata Usa agli americani | Lasciate subito il Paese – Il video

In Iraq si registra un blackout totale, secondo quanto comunicato dal ministero dell’Energia iracheno. A Erbil, nel Kurdistan iracheno, testimoni riferiscono di aver sentito diverse esplosioni, mentre l’ambasciata statunitense ha diffuso un messaggio di evacuazione immediata per i cittadini americani presenti nel paese. La situazione ha generato preoccupazione tra la popolazione locale e le forze diplomatiche.

Blackout totale in Iraq. A confermarlo è il ministero dell’Energia iracheno, mentre i reporter presenti nel Kurdistan iracheno, a Erbil, riferiscono di aver udito nuove esplosioni. «La rete elettrica è stata completamente interrotta in tutte le province irachene», ha dichiarato il ministero dell’Energia. Le autorità hanno avviato un’indagine urgente per accertare le cause dell’interruzione e lavorano per ripristinare al più presto il funzionamento delle centrali e delle linee di trasmissione. Secondo l’Afp, in serata sono stati abbattuti due droni vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad. Nel frattempo, l’ambasciata americana ha chiesto agli americani di lasciare subito l’Iraq. 🔗 Leggi su Open.online

