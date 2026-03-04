Blackout totale in Iraq esplosioni a Erbil Washington agli americani | Lasciate il paese
L’Iraq ha subito un blackout totale, secondo le autorità locali, mentre a Erbil si registrano nuove esplosioni che vengono segnalate dai giornalisti presenti sul posto. In precedenza, le autorità statunitensi avevano consigliato agli americani di lasciare il paese. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione crescente, senza che siano state fornite motivazioni ufficiali o dettagli sulle cause dell’accaduto.
L’Iraq è stato colpito da un blackout totale. Lo riferiscono le autorità del Paese. Intanto nuove esplosioni, secondo i giornalisti sul posto, vengono sentite ad Erbil. Due droni sono stati abbattuti in serata vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad. Lo riferiscono fonti della sicurezza all’Afp. «Due droni sono stati abbattuti vicino all’aeroporto di Baghdad, senza che siano riportate vittime o materiale danneggiato», afferma una fonte della sicurezza irachena. Un’altra fonte della sicurezza a Baghdad ha confermato l’incidente. L’aeroporto comprende una base militare che ospita una struttura diplomatica statunitense, che precedentemente ospitava le truppe della coalizione guidate dagli Usa. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Blackout totale in Iraq, forti esplosioni a Erbil. L’ambasciata Usa agli americani: «Lasciate subito il Paese» – Il video
Leggi anche: Blackout totale in Iraq, esplosioni a Erbil. Washington: lasciare il Paese. La Turchia: «Missile di Teheran abbattuto dalle difese Nato» | Gli Usa affondano nave militare iraniana in Sri Lanka: «80 morti»
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Blackout totale.
Temi più discussi: La scommessa disperata. L’Iran colpisce i Paesi del golfo, e se li scatena contro; Si barrica e minaccia di farsi esplodere, tensione ad Aielli: i Carabinieri lo convincono a uscire dalla casa; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali sabato 21 febbraio in Calabria: le zone a rischio; Bottiglie di Vino Valpolicella Ripasso DOP richiamate per errore in etichetta: i lotti interessati.
«Iraq colpito da un blackout totale». L'ambasciata Usa agli americani: «Lasciate subito il Paese». Esplosioni e droni abbattutiL'Iraq è colpito da un blackout totale, con l’interruzione dell’alimentazione elettrica in tutte le province. La notizia ... msn.com
Blackout totale in Iraq. L'Ambasciata Usa agli americani: Lasciate subito il paeseL'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad consiglia vivamente ai cittadini statunitensi in Iraq di lasciare il Paese non appena le condizioni lo permettano e di rimanere nei propri luoghi di residenza ... huffingtonpost.it
"L'Iraq è stato colpito da un blackout totale", lo riferiscono le autorità del Paese. #ANSA x.com
Blackout totale in Iraq: l’intero sistema elettrico nazionale collassa nel pieno della crisi regionale facebook