Blackout totale in Iraq esplosioni a Erbil Washington agli americani | Lasciate il paese

L’Iraq ha subito un blackout totale, secondo le autorità locali, mentre a Erbil si registrano nuove esplosioni che vengono segnalate dai giornalisti presenti sul posto. In precedenza, le autorità statunitensi avevano consigliato agli americani di lasciare il paese. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione crescente, senza che siano state fornite motivazioni ufficiali o dettagli sulle cause dell’accaduto.