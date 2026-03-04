Nella giornata di oggi si è svolto un incontro in Prefettura con i rappresentanti di Enel, E-Distribuzione e i sindaci di otto Comuni interessati da frequenti blackout. I disservizi, che negli ultimi mesi hanno causato interruzioni dell’energia elettrica a Casorate Primo, Certosa di Pavia, Giussago, Marcignago, Rognano, Trivolzio, Trovo e Vellezzo Bellini, sono stati al centro di discussioni e confronti sulle possibili soluzioni.

I disservizi che negli ultimi mesi hanno interessato la rete elettrica di Casorate Primo, Certosa di Pavia, Giussago, Marcignago, Rognano, Trivolzio, Trovo e Vellezzo Bellini sono stati al centro di un incontro in Prefettura con i rappresentanti di Enel, E-Distribuzione e i sindaci. A fronte delle numerose segnalazioni dei cittadini e del costante impegno dei sindaci, E-Distribuzione - società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione - ha illustrato la struttura operativa presente sul territorio pavese e fornito una panoramica dei fenomeni che hanno interessato la rete elettrica nei comuni interessati, evidenziando le cause dei disservizi e le modalità di ripristino del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Black-out in otto Comuni, tutti i rimedi

