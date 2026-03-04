Black-out in otto Comuni tutti i rimedi

Da ilgiorno.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi si è svolto un incontro in Prefettura con i rappresentanti di Enel, E-Distribuzione e i sindaci di otto Comuni interessati da frequenti blackout. I disservizi, che negli ultimi mesi hanno causato interruzioni dell’energia elettrica a Casorate Primo, Certosa di Pavia, Giussago, Marcignago, Rognano, Trivolzio, Trovo e Vellezzo Bellini, sono stati al centro di discussioni e confronti sulle possibili soluzioni.

I disservizi che negli ultimi mesi hanno interessato la rete elettrica di Casorate Primo, Certosa di Pavia, Giussago, Marcignago, Rognano, Trivolzio, Trovo e Vellezzo Bellini sono stati al centro di un incontro in Prefettura con i rappresentanti di Enel, E-Distribuzione e i sindaci. A fronte delle numerose segnalazioni dei cittadini e del costante impegno dei sindaci, E-Distribuzione - società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione - ha illustrato la struttura operativa presente sul territorio pavese e fornito una panoramica dei fenomeni che hanno interessato la rete elettrica nei comuni interessati, evidenziando le cause dei disservizi e le modalità di ripristino del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

black out in otto comuni tutti i rimedi
© Ilgiorno.it - Black-out in otto Comuni, tutti i rimedi

Perché il cane o il gatto ha l’alito cattivo? Cause comuni, rimedi e quando preoccuparsiDalle visite periodiche alla prevenzione: così si evita di incorrere nell'alito cattivo del cane e del gatto, che può essere il sintomo di un grave...

Come idratare i capelli secchi e crespi: tutti i rimedi che funzionanoAcido ialuronico, oli e burri vegetali aiutano a ripristinare idratazione, elasticità e lucentezza della chioma.

NON IGNORARE MAI QUESTO SE MANGI AGLIO (ERRORE GRAVISSIMO)

Video NON IGNORARE MAI QUESTO SE MANGI AGLIO (ERRORE GRAVISSIMO)

Una selezione di notizie su Black out in otto Comuni tutti i rimedi

Discussioni sull' argomento Black-out in otto Comuni, tutti i rimedi; Roma, interruzione di energia nel municipio VII: le vie interessate; Shaun vita da pecora - S7E11 - Black out; Il buio nella telecamera in testa al tram deragliato, blackout prima dell’ultima fermata: nessuna immagine dei secondi finali.

Una provincia al buio: blackout in otto comuni del Vibonese per i danni alla rete. Ecco doveÈ l’emergenza energetica a segnare le ore più difficili per il territorio vibonese, travolto dalla furia del ciclone Harry. Il bilancio dei danni si aggrava drasticamente con il passare dei minuti: ... zoom24.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.