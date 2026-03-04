Birutis costretto a fermarsi | infortunio al ginocchio per il centro dello Zalgiris

Lo Zalgiris Kaunas ha annunciato che il centro Laurynas Birutis si è infortunato al ginocchio e dovrà interrompere l’attività agonistica. L’atleta sarà sottoposto a un periodo di riposo per recuperare dall’infortunio. La squadra ha comunicato questa decisione senza indicare ulteriori dettagli sul grado dell’infortunio o sui tempi di ritorno previsti.

Lo Zalgiris Kaunas comunica che Laurynas Birutis dovrà fermarsi dall'attività agonistica a causa di un infortunio al ginocchio, con un periodo di riposo ancora non definito. Il club evidenzia che il giocatore ha continuato a gareggiare e ad allenarsi nonostante il dolore, scelta che ha portato alla decisione di interrompere l'attività per tutelare la sua salute. Non sono stati indicati tempi di recupero né una data precisa per il rientro; la società informerà sulle condizioni del giocatore non appena saranno disponibili indicazioni affidabili. Birutis è stato costretto a sospendere l'attività a seguito di un problema al ginocchio. Secondo la nota interna diffusa dal club, il centro ha proseguito a giocare e ad allenarsi nonostante il dolore, portando alla decisione di uno stop mirato a proteggere la sua salute.