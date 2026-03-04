Binaghi | Vogliamo superare il calcio Il nostro sistema è semplice il loro

Al Forum Ambrosetti, il presidente della Federtennis ha parlato dello stato di salute del tennis italiano, sottolineando che il sistema si sta avvicinando a quello del calcio in termini di numero di atleti e pubblico. Binaghi ha evidenziato l’intenzione di superare il calcio, descrivendo il modello attuale come semplice, mentre quello degli sport di racchetta sarebbe più articolato.