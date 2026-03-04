Bimbo trapiantato morto a Napoli oggi i funerali di Domenico

Oggi alle 15 nel Duomo di Nola si svolgono i funerali di Domenico, il bambino deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo aver ricevuto un trapianto di cuore. La cerimonia si tiene in una chiesa della città, alla presenza di familiari e amici. La notizia ha fatto il giro della comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia.

(Adnkronos) – Si terranno oggi alle 15 nel Duomo di Nola i funerali di Domenico, il bimbo morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Il piccolo è deceduto lo scorso 21 febbraio ma la salma è stata liberata solo ieri sera, dopo l'autopsia. Il bambino, di 2 anni e 3 mesi, era stato operato lo scorso 23 dicembre, ma a causa dello stato dell'organo impiantato le sue condizioni si erano progressivamente aggravate. Era rimasto per sessanta giorni in coma farmacologico. Il team di esperti aveva escluso il 14 febbraio la possibilità di un secondo trapianto. Sul caso già l'11 febbraio la Procura di Napoli aveva aperto un'inchiesta sulla vicenda, arrivando a indagare sei persone per il reato di lesioni colpose.

