Bimbo di 5 mesi morto dopo caduta dalle scale la lettera della zia | Il filo che ci lega rimarrà sempre

Si è tenuto ieri il funerale di un bambino di cinque mesi deceduto a Chieri dopo essere caduto dalle scale di casa. La madre, che si trovava in quel momento in compagnia del bambino, è attualmente indagata. La zia del bambino ha scritto una lettera in cui afferma che il legame tra loro rimarrà sempre.

Si è svolto ieri il funerale del bambino di Chieri (Torino) morto la scorsa settimana dopo essere caduto dalle scale di casa mentre era in braccio alla mamma, al momento indagata. La zia in una lettera: "Ti abbiamo amato di un amore infinito e continueremo a farlo fino alla fine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

