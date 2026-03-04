Bimbo di 2 anni vaga da solo in strada

Un bambino di due anni è stato trovato solo in strada a Sassuolo, in provincia di Modena. La famiglia aveva perso di vista il bambino dopo che era uscito di casa senza sorveglianza. Le autorità sono intervenute dopo la segnalazione e hanno recuperato il piccolo in sicurezza. La polizia ha avviato le verifiche sulle circostanze dell’episodio.

Sassuolo (Modena), 4 marzo 2026 – Aveva eluso la sorveglianza dei genitori ed era uscito di casa. Ore di paura l'altro giorno per la famiglia di un bambino di soli due anni trovato a vagare da solo in strada. Il piccolo è stato visto da alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l'allarme alla Polizia locale che ha raggiunto il piccolo e lo ha riconsegnato alla famiglia. "Un episodio che dimostra quanto sia fondamentale la rete del Controllo di vicinato. La collaborazione attiva tra residenti e forze dell'ordine è il cuore pulsante della sicurezza urbana: essere sentinelle attente del proprio quartiere significa prendersi cura gli uni degli altri".