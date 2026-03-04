Un bambino è caduto nella piscina di famiglia a Gilbert, in Arizona, ed è stato dichiarato morto dai medici. Tuttavia, nella notte si è risvegliato, sorprendendo tutti e attirando l’attenzione dei media. L’evento ha suscitato grande curiosità e spinge a riconsiderare le dinamiche di questo caso. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione, con molti che seguono gli sviluppi.

A Gilbert, in Arizona, si è verificato un evento che sfida ogni logica medica e che sta tenendo col fiato sospeso gli Stati Uniti. Un bambino, annegato nella piscina del cortile di casa e ufficialmente dichiarato deceduto, ha ricominciato a mostrare segni di vita a diverse ore di distanza dalla constatazione del decesso. A riportare i dettagli di questa incredibile vicenda è il magazine People. I fatti. Le indagini della polizia sono tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, ma tutto ha avuto inizio nel tardo pomeriggio dell’8 febbraio. Alle 17:35 (ora locale), il dipartimento di polizia di Gilbert (GPD) è stato allertato per un’emergenza: un bambino, la cui identità non è stata resa pubblica, aveva perso i sensi finendo in acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimbo cade nella piscina di famiglia e i medici lo dichiarano morto, poi il colpo di scena: “Si è risvegliato nella notte, è assolutamente un miracolo”

Finisce sott'acqua nella piscina comunale: morto bimbo di 4 anniIl piccolo si è spento nell'ospedale San Maurizio di Bolzano, dove era arrivato in condizioni disperate dopo l'incidente avvenuto lunedì scorso...

Val Venosta, morto il bimbo di 4 anni finito sott’acqua a Curon: era nella nuova piscina comunaleDopo una settimana di agonia, si è spento il bimbo di soli 4 anni che lunedì era stato protagonista di un incidente al momento inspiegabile.

