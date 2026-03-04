Bill Clinton e le foto proibite degli Epstein Files | sorride e perde il controllo l’avvocata interviene

4 mar 2026

Durante una deposizione durata quasi cinque ore davanti a una commissione parlamentare statunitense, l’ex presidente Bill Clinton si è mostrato visibilmente agitato, sorridendo e perdendo il controllo in alcuni momenti. Un’avvocata è intervenuta durante l’udienza, mentre si sono sollevate domande sui file di Epstein e sulle foto proibite. L’occasione ha attirato grande attenzione sui comportamenti dell’ex presidente e sulle immagini sequestrate.

Durante una deposizione di quasi cinque ore davanti alla commissione parlamentare statunitense, l’ex presidente Bill Clinton è apparso a disagio, visibilmente agitato e protagonista di momenti destinati a far discutere. Come quando, durante l’udienza, sfogliando le foto degli Epstein Files, ha cominciato a sorridere prima che la sua avvocata gliele togliesse di mano.   Per capire la portata di ciò che sta accadendo, è necessario fare un passo indietro. Gli Epstein Files sono i documenti, le testimonianze e i materiali sequestrati nel corso delle indagini su Jeffrey Epstein, il miliardario americano arrestato nel 2019 con l’accusa di traffico sessuale di minori e trovato morto nella sua cella pochi settimane dopo l’arresto, ufficialmente per suicidio, sebbene le circostanze abbiano alimentato anni di dubbi e teorie. 🔗 Leggi su Cultweb.it

