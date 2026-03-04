Durante una deposizione durata quasi cinque ore davanti a una commissione parlamentare statunitense, l’ex presidente Bill Clinton si è mostrato visibilmente agitato, sorridendo e perdendo il controllo in alcuni momenti. Un’avvocata è intervenuta durante l’udienza, mentre si sono sollevate domande sui file di Epstein e sulle foto proibite. L’occasione ha attirato grande attenzione sui comportamenti dell’ex presidente e sulle immagini sequestrate.

Durante una deposizione di quasi cinque ore davanti alla commissione parlamentare statunitense, l’ex presidente Bill Clinton è apparso a disagio, visibilmente agitato e protagonista di momenti destinati a far discutere. Come quando, durante l’udienza, sfogliando le foto degli Epstein Files, ha cominciato a sorridere prima che la sua avvocata gliele togliesse di mano. Per capire la portata di ciò che sta accadendo, è necessario fare un passo indietro. Gli Epstein Files sono i documenti, le testimonianze e i materiali sequestrati nel corso delle indagini su Jeffrey Epstein, il miliardario americano arrestato nel 2019 con l’accusa di traffico sessuale di minori e trovato morto nella sua cella pochi settimane dopo l’arresto, ufficialmente per suicidio, sebbene le circostanze abbiano alimentato anni di dubbi e teorie. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bill Clinton e le foto proibite degli Epstein Files: sorride e perde il controllo, l’avvocata interviene

Le carte dello scandalo degli Epstein files: da Clinton a Bill Gates, le verità e le trappole fakeRoma, 10 febbraio 2026 – La pubblicazione dei tre milioni di documenti del Dipartimento di Giustizia americano ha innescato una caccia all’uomo...

Hillary tesa, Bill che parla della foto nella vasca: i video delle deposizioni dei Clinton sugli Epstein filesI video delle deposizioni di Hillary e Bill Clinton alla Commissione bipartisan per la Vigilanza della Camera USA sugli Epstein files.

Contenuti e approfondimenti su Bill Clinton.

Temi più discussi: Bill Clinton: 'Non ho fatto sesso con la donna nella vasca idromassaggio'; Fragile ma a testa alta, l’ultima rimonta di Bill Clinton davanti ai commissari; Epstein, Bill Clinton nega tutto e cresce la pressione su Trump; Bill Clinton testimonia sul caso Epstein: 'Non sapevo dei suoi crimini'.

Epstein, Bill Clinton prende le distanze e dice non ho visto nulla: perché il Congresso l'ha interrogatoL'ex presidente Usa Bill Clinton testimonia sul caso Epstein e prende le distanze. Il significato politico della convocazione al Congresso ... virgilio.it

Bill Clinton testimonia sul caso Epstein: un evento unico che potrebbe creare un nuovo precedenteNella deposizione, durata sei ore, Bill Clinton ha negato di essere a conoscenza dei crimini di Jeffrey Epstein. Ha affermato che, se avesse saputo del presunto traffico sessuale di minorenni, non ... tag24.it

Bill Clinton interrogato su Caso Epstein. Dio piange le sue figlie facebook

Bill Clinton e sua moglie Hillary Clinton hanno testimoniato davanti al Congresso degli Stati Uniti giovedì e venerdì. x.com